Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Doğu Akdeniz'de Türk karasuları dışındaki petrol arama sahalarına ilaveler için yaptığı başvurunun ardından Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a yazdığı mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği daha da tırmandırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas Perşembe akşamı Atina'da yaptığı açıklamada, "Ankara'nın taktiği sadece bir Yunan-Türk krizine değil, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de kapsamlı bir krize yol açacaktır" diye konuştu.