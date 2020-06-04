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Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama planlarına ilişkin olarak AB yönetimine bir mektup gönderdiği açıklandı. Miçotakis mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği daha da tırmandırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
04.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:09

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Doğu Akdeniz'de Türk karasuları dışındaki petrol arama sahalarına ilaveler için yaptığı başvurunun ardından Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a yazdığı mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği daha da tırmandırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas Perşembe akşamı Atina'da yaptığı açıklamada, "Ankara'nın taktiği sadece bir Yunan-Türk krizine değil, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de kapsamlı bir krize yol açacaktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, TPAO'nun sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşmıştı.

Ekonomi Manşet

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