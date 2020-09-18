Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerilim, Moria kampındaki yangın derken Yunanistan'ın bir numaralı gündemi bugün itibariyle tamamen değişti. Hafta başında Akdeniz üstünde oluşmaya başlayan tropikal Medicane (Akdeniz Kasırgası) beklendiği gibi bugün itibariyle Yunanistan kıyılarına ulaştı.

ATİNA'YA DA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Yunan medyası, ortaya çıkan tufanın Girit Adası'ndan başlayıp ülkenin güneyi ve İyon Denizi'ndeki adalara kadar geniş bir alanı vurduğunu bildiriyor. Meteoroloji, yoğun yağış getiren türbülanslı dev fırtınanın Cuma gecesinden itibaren başkent Atina'yı da içine alan Attica bölgesine ulaşmasını bekliyor.

ADALARDA ELEKTRİKLER KESİLDİ OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kathimerini gazetesi, Ianos adı verilen Medicane'nin gök gürültülü sağanak yağış getirdiğini, batıdaki Lefkada Adası'nda okulların tatil edildiğini aktarıyor. Janos tufanının vurduğu bölgelerde yaşayanlardan sokağa çıkmamaları isteniyor, Kefolanya, Zakynthos ve Ithaca gibi adalarda elektrikler kesildi.

Vasiliki'de iki plaj tamamen yok olurken, bölge valisi Rodi Kratsa "Ithaca'da durum özellikle zor, fırtına çok kötü vurdu. İletişim koptu, tüm adada elektrikler gitti" dedi.

BİR TEKNE BATTI

Reuters haber ajansı, evler ve dükkanların su altında kaldığı adalarda ağaçların devrildiğini ve Kefalonya'da bir tekneni battığını bildirdi. Kefolanya Belediye Başkanı Theofilos Michalatos, şimdiye kadar kimsenin yaralanmadığını ancak evler, ulaşım altyapısı ve su tesislerinin hasar gördüğünü söylüyor.

HAFTA BAŞINDA FIRTINA UYARISI YAPILMIŞTI

Kathimerini'ye göre, birçok adada dağların çevresindeki yollar oluşan sellerle şimdiden sular altında kaldı, yerel belediyeler kapanan yolları açmak için çaba sarfediyor. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Pyrgos bölgesinde yoğun yağış görüldüğünü ve sokakların bomboş olduğunu aktardı. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Akdeniz'de tropikal fırtınanın oluşacağı, hafta başında duyurulmuştu.

HIZI 200 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Yunan medyası, fırtınanın hızının saatte 100 kilometreyi geçeceğini, yer yer 200 kilometreyi bulabileceğini yazmıştı. Yunanistan'da ilk tropik fırtına, 1995 yılında görüldü. 2018'de benzer bir fırtına yine Yunanistan'ı vurdu. 2017'deki sel baskınında ise 25 insan can verdi, yüzlercesi evsiz kaldı.