Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Mısır'la imzaladıkları deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili yaptığı açıklama, Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilime neden olabilir. Anlaşmanın meşru olduğunu savunan Miçotakis, "Biz bu yolda tüm komşularımızla birlikte yürüyeceğiz ve umarız onlar da aynısını yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"HER İKİ ÜLKEYİ TATMİN EDEN BİR ANLAŞMA"

Miçotakis, Ege'deki Herke Adası'nı ziyareti sırasında, ülkesinin Mısır ile Kahire'de imzaladığı anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısır ile yaptıkları anlaşmanın "uluslararası hukuka uygun" olduğunu savunan Miçotakis, bunun "her iki ülkeyi de tam olarak tatmin eden meşru bir anlaşma" olduğunu ileri sürdü.

"DOĞU AKDENİZ'DE YENİ BİR REALİTE YARATTIK"

Miçotakis, sözde anlaşmanın Doğu Akdeniz'de "yeni bir realite yarattığını" öne sürerek, "Birkaç ay önce İtalya ile olduğu gibi Mısır'la da uluslararası hukuka uymanın güvenlik, barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinde tek yol olduğunu kanıtladık." iddiasını dile getirdi. Başbakan Miçotakis, "Biz bu yolda tüm komşularımızla birlikte yürüyeceğiz ve umarız onlar da aynısını yapacaklar." dedi.