Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı

Çorum'da yol verme meselesi yüzünden sokak ortasında kavga çıktı. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, o anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Olay, Çorum'da Cemilbey Caddesi üzerinde geç saatlerde meydana geldi. Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

KAVGA ANI VATANDAŞ KAMERASINDA

Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti. Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede trafik kilitlendi.

İMAM ARAYA GİRDİ: MÜBAREK GÜN, SAKİN OLUN

Araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş tarafları güçlükle ayırdı. Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.