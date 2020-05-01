Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar evlerinin önündeki denize girdi.

DEVRİYE GEZEN POLİSLERİ GÖRÜNCE EVE KAÇTILAR

İçmeler mevkisinde bulunan lüks bir sitede yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan denize girip güneşlendi. Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran site sakinleri, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce evlerine döndü. Sahile güneşlenmek için gelen bir kadın ise polis ekiplerine yakalandı. Hakkında tutanak tutulan kadın, denize girmemesi konusunda uyarılarak, evine gönderildi.