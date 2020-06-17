Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyada yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemlerHaziran'dan itibaren gevşetilerek normalleşme adımı atıldı. Seyahat kısıtlamaları kalktı, kafe ve restoranlar açılarak yeni kontrollü sosyalleşme dönemi başladı. Ancak Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi uzmanları ikinci dalga konusunda endişelendiriyor. 44 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" derken, uzmanlar da maske takmanın Türkiye genelinde zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Uzmanlar Koronavirüs'le mücadelede maske takmanın önemine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün attığı tweet'lerle maskenin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Koca, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.

44 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Koca'nın tweet'inin ardından Bitlis ve Yalova'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 44'e çıktı. Koca maskeyi çene altına, bileğe, kafaya takarak doğru kullanmayanlar için de bir uyarıda bulundu:

"Maske takarak, virüsten korunalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım."

"YENİ PİK NOKTASI YAŞAYABİLİRİZ"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan da Koronavirüs'te vaka sayılarındaki artışa ilişkin, "Önemsemezsek, 'Bana bir şey olmaz, oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bendeydi günümü de yapayım' gibi düşüncelere kapılırsak, ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz" diye uyardı.

Günlük vaka sayılarının bir süre 800-900'lerde gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

"Toplum olarak şunu yapmalıydık; 'Bu, yeni bir normal dönem, eskisi gibi olmayacağız, üç kuralımız var' demeliydik. Maskeyi takmaktan bunalıyoruz; ama şunu düşünelim; hastaneye yattığımızda solunum cihazında olmaktan katbekat iyidir."

ATEŞ KARA: ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske takmanın zorunlu hale getirilebileceğini, maske takmayanlara ceza verilebileceğini söyledi. Normalleşme sürecinde toplumda virüsün tamamen bittiği yönünde bir algı oluştuğu yorumunu yapan Kara, sosyal mesafe ve maske takma kurallarının ihmal edildiğine dikkat çekti ve özetle şunları söyledi:

"Kurallardaki gevşeme vaka sayısının artmasına neden oldu. Ama ben şuna inanıyorum toplumumuz bu değişimi, bu rakamı görünce tekrar mesafeye, maskeye çok dikkat eder. Ve bu sayede de tekrar kontrol atında almaya başlarız.

Koronavirüs vakalarındaki artış ikinci bir dalga değil. Ancak yeni önlemler alınması için alarm zilleri çalıyor. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu halde virüs tekrar kontrol altına alınabilir. Ama baktık olmayacak, o zaman ister istemez diğer ülkelerde olduğu gibi maske takmayana belki ceza, zorunlu maske takma gibi uygulamalara gerek olabilir. Maske takmak İtalya'da 76 bin, New York'ta ise 65 bin yeni koronavirüs vakasını engelledi."