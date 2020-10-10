Uzaklaştırma kararına uymayan koca, boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı
10.10.2020 12:55 | Güncelleme: 10.10.2020 16:40
Kayseri'de uzaklaştırma kararına uymayan koca, boşanmak üzere olduğu eşinin içinde bulunduğu evi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Eşinin polisi aradığını gören zanlı olay yerinden kaçarken, polis soruşturma başlattı.
Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı olan M.Ç. (45), eşiyle beraber yaşadığı eve geldi.
BENZİN DÖKEREK YAKMAYA ÇALIŞTI
Burada eşi N.K. (55) ile tartışan M.Ç, yanında getirdiği benzini eve döktü. Eşinin polisi aradığını gören M.Ç, evi yakamadan kaçtı.
İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Kimse yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.