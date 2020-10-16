Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, iddialı bir çıkışa imza attı.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk ile görüşen Adil Gür, Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar'ın seçimi büyük bir farkla kaybedeceğini belirterek "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım" dedi.

İşte Öztürk'ün yazısındaki ilgili kısım...

"Çarşamba günü (14 Ekim 2020) Habertürk TV'de Veyis Ateş'in programında, birçok konunun yanı sıra Kıbrıs'taki seçimleri de konuştuk. Neyse ki bu sefer vukuatsız bir şekilde programı tamamladık!

"ERDOĞAN VE TATAR'IN HAMLESİ TERS TEPER"

Program esnasında Adil Gür, Türkiye'de Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar İle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ortak basın toplantısında, Maraş'ın yerleşime açılması ve su sorunun çözüleceğinin açıklanması, Kıbrıs'ta iç siyasete müdahale olarak algılandığını, bunun ters tepeceğini söyledi.

"HATTA ORAN BİLE VERDİ"

'Tıpkı İstanbul seçimlerinden olduğu gibi büyük bir hata yapıldı' dedi. Bu Pazar yapılacak seçimde AK Parti ile arası iyi olmayan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, seçimi bu nedenle farkla kazanacağını söyledi Adil Gür. Hatta oran bile verdi. %60-%40Programdan sonra kendisine dedim ki, 'Adil Bey daha önce de bir seçimle ilgili iddialı bir tahminde bulunmuştunuz tutmamıştı. Bu sefer de tutmazsa zor durumda kalacaksınız.'

"BÜYÜK BİR FARK YİYEREK KAYBEDECEK"

Dedi ki, "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek."