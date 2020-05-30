Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik

Sosyal medya platformu Twitter, Minneapolis eyaletinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında çıkan olaylarla ilgili ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yapılan paylaşımlara "Şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve "Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik" dedi.

BEYAZ SARAY RESMİ AÇIKLAMAYI PAYLAŞTI

Beyaz Saray, Twitter'ın konuya ilişkin elektronik posta ile gönderdiği açıklamayı resmi Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Söz konusu içeriği inceledik ve bizim kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik." ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray'dan bunun üzerine "Twitter, dakikalar önce Beyaz Saray'a gönderdiği mailde, sansür uyguladıkları paylaşımda herhangi bir Twitter kuralının çiğnenmediğini kabul etti. Peki neden hala sansür uygulanıyor?" açıklaması yapıldı.