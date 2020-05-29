Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi

Donald Trump'la Twitter arasında yaşanan gerilime Beyaz Saray'ın kurumsal hesabı da eklendi. Trump'ın ifadelerini paylaşan Beyaz Saray hesabı da şiddeti özendirdiği için Twitter tarafından engellendi.

İki taraf arasında yaşanan gelişmeler şu şekilde gelişti:

TRUMP'IN "SİLAHLAR ATEŞLENİR" TWEETİ GİZLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'teki olaylar için "Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." paylaşımı yaptı.

Twitter, bu paylaşımı şiddeti özendirdiği için gizledi.

BEYAZ SARAY DA AYNI SÖZLERİ PAYLAŞTI, TWEET GİZLENDİ

Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından da aynı sözlerin paylaşılması üzerine bu defa Beyaz Saray'ın tweeti Twitter tarafından gizlendi.

TERÖRİST TEPKİSİ GÖSTERİLDİ

Beyaz Saray daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Bu tweet, Twitter'ın şiddeti yüceltme ile ilgili kurallarını ihlal ediyor ama Twitter; teröristler, diktatörler ve yabancı propagandacılara bu platformu kötü niyetli bir şekilde kullanmalarına izin vermeye kararlıdır."

TWITTER'IN CEO'SU DA ETİKETLENDİ

Twitter'dan daha sonra yapılan paylaşımda Twitter CEO'su Jack Dorsey etiketlenerek "Başkan şiddeti yüceltmedi. Şiddeti kınadı. Jack ve Twiter ön yargılıdır. Kötü niyetleri var. Twitter bir yayıncıdır, platform değil."