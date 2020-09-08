Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi
Türkiye ve Yunanistan'ın NATO Genel Merkezi'nde gerçekleştireceği görüşme 10 Eylül'e ertelendi. Teknik toplantı, Brüksel'de gerçekleşecek.
08.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:28
Milli Savunma Bakanlığı, bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi. İki ülke arasındaki teknik toplantı, yeni tarihinde Brüksel'de yapılacak.
10 EYLÜL'E ERTELENDİ
MSB'den alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı ertelendi. Toplantı, 10 Eylül 2020 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek.