Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye Kırmızı çizgi politikası uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığı sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz" dedi.

"DEVLET BAŞKANI NASIL KONUŞACAĞINI BİLMESİ GEREKİR"

Buradaki sınırlarımız bellidir. Hepsi BM'ye bildirilmiştir. İlan ettiğimiz ve bildirdiğimiz hudutlarda sondaj faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Macron bizim kendi sahamızda sondaj çalışması yapmamızı kırmızı çizgi ilan ediyorsa biz o kırmızı çizgiyi aynen Macron'a iade ederiz. Macron gibi bir devlet başkanı nasıl konuşacağını bilmesi gerekir. Türkiye'nin ciddiye alması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ÇİZGİ POLİTİKASI İZLEDİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sert bir tavır takınarak "Kırmızı çizgi politikası" uyguladığını savunan Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır" şeklinde konuşmuştu.