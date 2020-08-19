Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan krizle ilgili değerlendirmede bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la dayanışma içinde olduklarını söyledi.

AB'ye üye ülkelerin liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin ardından basın toplantısında konuşan Merkel, "Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili ortak kaygımızı dile getirdik. Gerilimi azaltmak için her türlü çaba gösterilmeli, bu durum çok tehlikeli. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik, zira söz konusu olan onların hakları. Ve eylül ayındaki olağanüstü AB Konseyi'nde Türkiye ile ilişkilerimizi derinlemesine ele alacağımızı belirttik" ifadesini kullandı.

MERKEL'DEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A DİYALOG ÇAĞRISI

Deniz sınırlarıyla ilgili tartışmalı konularda diyaloga geri dönülmesinden yana olduklarını söyleyen Merkel, bu konuda Yunanistan ve Türkiye arasında diyalogun yeniden başlaması gerektiğini belirterek, "Eylül ayında bununla derinlemesine ilgileneceğiz" diye ekledi.