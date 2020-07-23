Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler

Türkiye'nin, Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı bildirmişti. Yunanistan, Almanya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi sonrası peş peşe skandal açıklamalarda bulunurken, küstah bir hamle de ABD'den geldi. ABD'den Dedeağaç'a askeri malzeme taşıyan kargo gemisinde Yunanistan ve Bizans bayrağının göndere çekildi.

ABD ASKERİ VARLIĞINI ARTIRDI

ABD Donanması, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Türkiye, 21 Temmuz'dan itibaren Doğu Akdeniz'de yürüteceği sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin Denizcilere Duyuru (NAVTEX) yayınladı.

BİZANS VE YUNAN BAYRAĞI ÇEKTİLER

Yunanistan, araştırmanın yapılacağı bölgenin kendi kıta sahanlığında kaldığını iddia ederken, ABD'ye ait gemide dikkat çeken bir detay yer aldı. ARC Endurance adlı askeri kargo gemisinin grandi direklerine Yunanistan ve Bizans bayrakları çekildi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

DEDEAĞAÇ'A SEVKİYAT

ABD'nin Askeri Deniz Komutanlığı'nın Twitter hesabından da gemiye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, "ARC Endurance, ABD Ordusu 101. Savaş Havacılık Tugayı'na teslimat için Yunanistan'ın Dedeağaç kentine geldi." denildi.

Ayrıca, ABD ve Yunan askeri müttefikleri ve liman ortakları arasında bu ölçekte bir operasyon yürütülmesi için olağanüstü iş birliğinin söz konusu olduğu ifade edildi.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.