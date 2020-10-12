Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur

Ankara'nın Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir Navtex ilan etmesinin ertesi günü, durumdan rahatsız olan Berlin ve Paris'ten konuyla ilgili skandal açıklamalar geldi.

"AKILSIZCA BİR HAREKET"