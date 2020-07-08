Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçının 3 Eylül 2020 tarihinde Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Sivas, böylelikle ilk kez A Milli Takım maçına ev sahipliği yapacak.
08.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:38
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda B Ligi 3.Grup'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçının hangi stadyumda oynanacağını açıkladı.
A Milli Takım, grupta ilk maçını Macaristan karşısında 3 Eylül 2020 günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacak. Böylece Sivas'ta ilk kez A Milli Takım maç yapmış olacak.
Türkiye'nin yer aldığı grupta Macaristan'ın yanı sıra Rusya ve Sırbistan da yer alıyor.