Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan FETÖ'cüler, Ermenistan'a yanaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) önde gelen isimleri Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik kampanyalar yürütüyor. Azerbaycan'ı Ermenistan'a saldırmakla suçlayan FETÖ'cüler yine algı operasyonu yapıyor.

Yenicag.info'nun haberine göre, FETÖ`nün yayın organlarından biri olan Ahval'in Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar, gazeteci Adem Yavuz Arslan gibi isimlerin, "Azerbaycan`ı bu savaşa Türkiye kışkırttı", "Türkiye cihatçıları Azerbaycan`a gönderdi" başlık atmaları Azerbaycan karşıtı bir politika izledikleri görülüyor. Ayrıca Ahval, Azerbaycan`ı "Ermenistan`a saldırmak"la suçluyor. Azerbaycan`ın kendi toprak bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan askeri operasyonlarını "saldırı" olarak yansıtmaları dikkatlerden kaçmıyor.

AZERBAYCAN'A SALDIRIYORLAR

FETÖ'cü Emre Uslu gibi isimler sosyal medya hesaplarından "#SavasaHayır" etiketli paylaşımlar yaparak Azerbaycan'ın haklı savunmasına saldırıyorlar.