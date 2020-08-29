Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına vur emri verildi

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye'den Doğu Akdeniz'e ilişkin sürpriz bir hamle geldi. TSK, angajman seviyesini gemi komutanına kadar indirerek Ankara'ya bildirmeksizin hareket edebilecek.

Doğu Akdeniz'de gerilim, sahada fiili atışlı tatbikatlar üzerinden gövde gösterisine dönüşürken, diplomasiyi gölgeleyebilecek kaza ihtimali de her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev sahasına yönelik tatbikat hamlesinin ardından Kıbrıs güneyinde dün de devam eden tatbikatlar Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) batılı ortaklarıyla gövde gösterisine dönüştürüldü. Türkiye bu süreçte ardı ardına ilan ettiği Navtex'lerle Oruç Reis'in donanma unsurları eşliğindeki faaliyetlerinin devamına karar verdi.

GEMİ KOMUTANLARI ANKARA'YA BİLDİRMEKSİZİN HAREKET EDEBİLECEK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Oruç Reis başta olmak üzere Türkiye'nin araştırma ve sondaj platformlarına yönelen tehdidin arttığı bu süreçte Doğu Akdeniz'deki angajman seviyesi de gemi komutanına kadar indirildi. Mevcut durumda, bölgede görev yapan gemilerin komutanları olası tacizlere anında karşılık verecek. Doğu Akdeniz'deki gemilerin komutanları özellikle şu günlerde Ankara'ya bildirmeksizin hareket edebilecek.

BAKAN AKAR AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası programında, ihlal durumunda Türkiye'nin atacağı adımın da belli olduğu kaydederek, "Tatbikatlar yapacağız diyorlar. E yapın, bizim buradaki sınırlarımız belli. Prensipleri, kuralları koyduk. Eğer bir ihlaliniz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu 50 kere söyledik. Aksi halde istenmeyen olaylar olabilir. Angajman kuralları vardır, düşünmeye tartışmaya vakit yoktur. Bütün komutanlarımız, gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz yetkilidir, bilgilidir" ifadelerini kullanmıştı.

BARBAROS'LA BAŞLADI

Doğu Akdeniz ve Ege'de artan Yunan tacizlerine karşı sözkonusu angajman, Barbaros sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de Güzelyurt sahasındaki faaliyetleri sırasında bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmesi üzerine değiştirilmişti. TCG Giresun ve TCG Gaziantep fırkateynleri hızla bölgeye hareket etmiş ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine refakat etmeye başlamıştı. Olayın meydana geldiği 2018 yılından bu yana bölgedeki araştırma ve sondaj gemileri Türk donanması koruması altında faaliyet yürütüyor. Yine aynı günlerde olası tahriklere karşı Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Deniz Kuvvetleri yeni angajman çalışmaları yaparak uygulamaya koymuştu.

ANGAJMAN 2 YILLIK

2018 yılında değişen angajmanla birlikte Türkiye'nin araştırma ve sondaj gemilerine olası taciz ve tehditlere karşı Deniz Kuvvetlerine misliyle karşılık verme serbestisi getirildi. O süreçten bu yana Doğu Akdeniz'de angajman kuralları tahrik seviyesine göre tedricen devreye alınıyor, gerilimin tırmanması halinde emir yetkisi gemi komutanına devrediliyor. Oruç Reis gemisinin Türkiye sahillerinden 250 kilometre güneyde araştırma yapmak için sefere çıkmasıyla gerilimin Yunanistan ve Fransa tarafından günden güne tırmandırıldığı şu günlerde de aynı angajman devrede. Bölgedeki gemiler herhangi bir taciz ve tehdit durumunda derhal karşılık vermekle yetkilendirildi.