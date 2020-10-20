Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü
20.10.2020 17:18 | Güncelleme: 20.10.2020 17:24
Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü Onun adı artık 'Lazize' Soyu tehlikede olan kuş türleri arasında yer alan ve en son 2013 yılında Konya'da kendini gösteren Yakalı Toy, 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü Kedilerin saldırısında son...
Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü
Onun adı artık 'Lazize'
Soyu tehlikede olan kuş türleri arasında yer alan ve en son 2013 yılında Konya'da kendini gösteren Yakalı Toy, 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü
Kedilerin saldırısında son anda kurtarılan kuşun Kazakistan'daki bir üretim çiftliğinden doğaya bırakıldıktan 2 gün sonra Trabzon'a geldiği tespit edildi
Yaralı Yakalı Toy'a 'Lazize' ismi konuldu