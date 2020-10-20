Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü

Onun adı artık 'Lazize'

Soyu tehlikede olan kuş türleri arasında yer alan ve en son 2013 yılında Konya'da kendini gösteren Yakalı Toy, 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü

Kedilerin saldırısında son anda kurtarılan kuşun Kazakistan'daki bir üretim çiftliğinden doğaya bırakıldıktan 2 gün sonra Trabzon'a geldiği tespit edildi

Yaralı Yakalı Toy'a 'Lazize' ismi konuldu

