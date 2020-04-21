Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak

Dünyada etkili olan koronavirüs salgınında Türkiye, verdiği mücadeleyle Dünya Sağlık Örgütü'nün de takdirini kazandı. Bu süreçte yerli solunum cihazı üretimi de gerçekleştirilirken önemli bir gelişme daha yaşandı.

ABD'YE SOLUNUM CİHAZI PARÇASI SATILACAK

Son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar yapan Türkiye, koronavirüs tedavisinde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden olan solunum cihazının parçalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne de satacak.

TÜRKİYE'YE YETERSE SATIŞA İZİN VAR

Parçanın satışında dikkat edilecek nokta ise ürünün Türkiye'nin ihtiyacını karşılaması. Koronavirüsle mücadele edilen süreçte ülkeler birbirlerinden malzeme kaçırırken solunum cihazı parçası ülkemizde yeterli ihtiyacı karşıladıktan sonra ABD'ye satılabilecek.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Öte yandan bu konu geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gündeme geldi. İki lider solunum cihazı parçasının satışı konusunda mutabık kaldı.