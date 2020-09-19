Tur teknesinde korona halayı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesine binen bazı vatandaşların, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dans ettikleri anlar, cep telefon kamerasına yansıdı. Yüksek ses müzik beraberinde oyun havası oynayan ve halay çeken grup tepkilere sebep oldu.

Koronavirüs genelgesi gündemde iken, Alanya'daki bir tur teknesinde yapılan halaylı eğlence tepkilere neden oldu. Halaya dahil olan vatandaşların pek çoğu maskesizken, maskesini takanların ise burunlarını kapatmadığı görüldü.

MASKESİZ HALAY ÇEKTİLER

Koronavirüse yönelik önlemler alınmaya devam ederken, Alanya'daki bir tur teknesinde çekilen görüntülerde kuralların hiçe sayılması sosyal medyaya düştü. Büyük tepki çeken görüntüler, bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknenin pistine gelen bazı vatandaşların maske takmadığı, yüksek ses müzik beraberinde oyun havası oynadıkları ve halay çektikleri görüldü.

TEPKİ ÇEKTİLER

Maskesini takan vatandaşların da çene altına indirdiği ve sosyal mesafesiz şekilde bir arada durmaları tepkilere neden oldu.