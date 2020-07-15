Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir? diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Videoda, A. isimli koruma polisinin masadakilere "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diye sorduğu, masadakilerin ise "Ben Nazımiye'de güzel kadın görmedim", "Muş" ve "Ardahan" şeklinde yanıtladıkları görüldü. A. isimli polis "Ben de Nazımiye diyorum. Gerçekten, kadınların erkeklere benzediği tek ilçe burasıdır" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik açıklamasında, "Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.