Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi

Birbirinden ilginç söylemleriyle tüm dünyanın gündemini belirleyen ABD Başkanı Donald Trump, günlük basın toplantısında test kitlerinin yeterli olmadığı eleştirilerine yanıt verdi. Toplantıda cebinden kulak çöpü çıkaran Trump, test kitlerini bununla kıyaslarken; test kiti üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğunu söyledi. Eyalet valileri ise Trump'la aynı fikri paylaşmıyor.

CEBİNDEN KULAK ÇÖPÜ ÇIKARDI

Ülkesinde test kitlerinin yeterli olmadığı konusunda sık sık eleştirilen Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı. Kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump; ayrıca ayda 20 milyondan fazla kit üretimi için daha önce devreye soktuğu "Savunma Üretimi Yasası"nı kullanmaya hazırlandığını söyledi.

TARTIŞTIĞI VALİNİN ÖVGÜ GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında ise karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda gerilim yaşanıyor. ABD lideri Trump, bu sebeple birkaç gün önce tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın toplantısında federal hükümet ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri de Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında gösterdi.

VALİLER, TEST KİTİ SAYISININ ARTMASINI İSTİYOR

Valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini isteyen ABD lideri, üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti. Ancak Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.

TRUMP, SORUMSUZLUKLA SUÇLANIYOR

CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam, Pence'in 'eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var' iddiasına "Hayal dünyasında yaşıyorlar" yanıtını verdi. Northam, "Testlerin artırılması için savaşıyoruz. İster inanın ister inanmayın ama elimizde yeteri kadar test çubuğu dahi yok. Ulusal düzeyde ihtiyacımız olan her şeye sahip oluğumuzu söyleyip yerel yönetim seviyesinde hiçbir şey yapmamak tam bir sorumsuzluk örneği" diye konuştu.

UZMANLAR, TEST KAPASİTESİNİN ARTMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

New York Times gazetesine konuşan Harvard Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanları, kısıtlamaların kalkabilmesi için ABD yönetiminin gelecek ay içerisinde mevcut test kapasitesini üç katına çıkarması gerektiğini ifade etmişti. ABD'de günde ortalama 146 bin test yapılıyor. Salgının merkez üssü olan New York'ta yeni vaka sayılarının artış hızı yavaşlasa da Maryland, Virginia ve Washington DC'de vakaların artışı devam ediyor. Boston ve Chicago'da da vaka ve ölü sayılarının hızla artmaya başladığı uyarıları yapılıyor.