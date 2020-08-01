Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu

Manavgat istikametinden Alanya'da doğru giden Serdar Kurt (25), kullandığı motosikletle aynı istikamete giden Sacit Ç.'nin cipinin altına girerek yaşamını yitirdi. Birkaç gün önce "trafik cezaları için af" talebiyle sosyal medyada yaşadığı bir diyalogda "ehliyetinin olmadığını" belirttiği fark edildi. Cipin sahibi ise yaşananları anlatırken gözlerinin dolmasını engelleyemedi.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serdar Kurt'un (25) kullandığı plakasız motosiklet, Çavuşköy kavşağına geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Sacit Ç.'nin kullandığı DW-433-NJ plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serdar Kurt'un duran kalbi kaza anında aracıyla olay yerinden geçmekte olan bir doktor ve 112 sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırılarak hayata döndürüldü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Serdar Kurt'un eşiyle birlikte Evrenseki'de bir muz serasında çalıştığı, ayrıca tavuk hobisi olduğu ve tavukçulukla ilgilendiği, kaza sırasında da Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir arkadaşından tavuk almak için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

DİKKATSİZLİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Yol kenarında bulunan otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, karanlık olmasına rağmen motosikletin kavşağı biraz geçtikten sonra durduğu, kısa süre beklediği ve dikkatsiz bir şekilde yolun sağından sol tarafa kavşağa yöneldiği sırada cipin çarparak sürüklediği görüldü.

CİP SÜRÜCÜSÜ OLAYI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Fransa'dan tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte Manavgat'a gelen cip sürücüsü Sacit Ç., sol şeritten giderken motosikletin aniden yolun sağından sol tarafa hareket ettiğini belirterek, "Ters yönden gelip yolu kesti, ne yapıyor bu diye bağırarak fren yaptım sola kırdım ama çarptım. Çok üzgünüm, yolu dikine kesti. Benim işim bu zaten, sürücü kursu hocasıyım ama kurtaramadım" diye konuştu.

"BENİM HİÇ EHLİYETİM OLMADI Kİ"

Olayı anlatırken gözleri dolan sürücü Sacit Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Serdar Kurt'un ölümünden sonra ortaya çıkan paylaşımı ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından'Trafik cezaları af gelsin, yapılandırılsın diyen arkadaş arıyoruz, kaç kişiyiz' yazılı paylaşım yapan Serdar Kurt'a bir takipçisinin 'Kurallara uysan o ceza gelmezdi, gelip de af gelsin diyorsan kendini değil herkesi tehlikeye atıyorsun, direkt ehliyetin alınsın' cevabını verdi. Serdar Kurt'un kazanın habercisi niteliğindeki 'Benim hiç ehliyetim olmadı ki zaten neyi alacaklar' cevabı şaşkına çevirdi. Serdar Kurt, bu paylaşımdan saatler sonra ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle kavşakta çarpıştığı cipin altına girerek hayatını kaybetti.