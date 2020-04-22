Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Trabzon'daki bir kamu binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin ters şekilde asıldığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

22.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:23

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon'da bir skandal yaşandı.

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Karalar'dan Erdoğan'a cevap: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen'in Twitter hesabından paylaştığı bir görüntüde, Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterinin ters şekilde asıldığı görünüyor.

CHP'Lİ İSİM ÇOK KIZDI

Söz konusu duruma sert tepki gösteren Haluk Pekşen, "Bu ihaneti yapan şeref yoksunu yalnızca Atatürk'e değil Trabzon halkının şeref ve onuruna saldırmıştır. Cumhuriyetin Kurucu kenti, Milli Mücadelenin en öndeki yiğit insanlarının kentidir Trabzon.Bunu yapan aşşağılık bir alçaktır. Trabzon vatan haini bu haysiyetsizleri iyi bilir..!" ifadelerini kullandı.

İşte Pekşen'in o paylaşımı;