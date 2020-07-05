Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Son dakika: Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza bölgesine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
05.07.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:17
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. Ankara istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.