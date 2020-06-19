Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkiinde işçi minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırılırken duran trafik ve olay yeri drone ile havadan da görüntülendi.

KAZA SONUCU DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. 34 LKY 564 plakalı işçi servisi minibüsü yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek bariyerlere çarptı ve yan yattı.

16 İŞÇİDEN 10'U YARALANDI

Araç içinde bulunan 16 işçiden 10'u yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası bölgede trafik oluştu trafik bir süreliğine durdu.

İsmini vermek istemeyen servis minibüsü sürücüsü yaşanan olayı anlatarak, "Yanımdaki araba aracıma sürttü. Ben de aniden kontrolümü kaybettim araç yan yattı" dedi. Yan yatan minibüsün kaldırılması ile trafik normale döndü.