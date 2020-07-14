Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu

TEM Otoyolu Ankara istikameti Büyükçekmece mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçaları bulundu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen cansız beden parçaları bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait cansız beden parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.