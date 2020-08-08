Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu

Konya'da eşi ve oğluyla tatil için Antalya'ya gelen Murat Levent'in (25) denize girmek için park ettiği otomobilinde bıraktığı, içinde 1200 lira ve çeyrek altın bulunan çanta çalındı. Levent, Antalya'ya geldikten bir saat sonra soyulduklarını belirterek, "Tatili ucuza getirmek istiyorduk. Hırsız mağduru olduk" dedi.

Hırsızlık olayı, Konyaaltı Sahili'ndeki Antalya Yaşam Parkı'nda yaşandı. Konya'dan eşi ve oğluyla bir yakının yanına tatile gelen Murat Levent, 38 YV 386 plakalı otomobilini park edip, denize girmek için sahile gitti.

ARABA CAMI KIRILMIŞ

Bir süre sonra otomobile dönen Levent, sol arka camının kırılıp, bagajda bulunan ve içinde 1200 lira ile çeyrek altının olduğu çantanın yerinde olmadığını fark etti. Levent, hemen polisi aradı.

"TATİLİ UCUZA GETİRMEK İSTİYORDUK, HIRSIZ MAĞDURU OLDUK"

İhbar üzerine harekete geçen polis, çalışma başlattı. Olaydan bir saat önce Konya'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Murat Levent, "Arabayı park ettikten sonra, sahile gidip, geldim. Camın kırık olduğunu fark edince soyulduğumu anladım. Hemen polisi aradım. Tatili ucuza getirmek istiyorduk, hırsız mağduru olduk" dedi.