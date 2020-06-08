Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.

Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi.

7 EL ATEŞ AÇTI

M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

CANAN KAFTANCIOĞLU: OLAYIN SUYUNUN KESİLMESİYLE ALAKALI DEĞİL

Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Adalar Belediyesi'ne yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır" diye yazdı.