Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi. Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri gerekiyor.

16.09.2020 07:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:03

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretlerinin kademeli olarak başlayacağı bildirildi.

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YURT İÇİ ZİYARETLERİYLE BAŞLAYACAK

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor. Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca koronavirüs olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.