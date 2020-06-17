Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışma programında bu hafta adaya veda eden isim, SMS sıralamasında en az oyu alan Ardahan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Elif'in dokunulmazlık kolyesi nedeniyle katılmadığı ve aday olmadığı konseyde bir ilk yaşandı. Mavi takımdan bir ismin SMS birincisi olacak olması nedeniyle diğer üç yarışmacının otomatik olarak aday olacağı göz önüne alınınca ikinci konseyde oylama yapılmadı. İlk konseyde ise Ardahan takım arkadaşlarından rica ederek kendi ismini yazdırmış ve haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM ARDAHAN OLDU

2020 sezonunda yarışmanın bireysele dönüşünü göremeyen bir isim daha 16 Haziran'daki elemede ortaya çıktı. SMS sıralamasında rakiplerinden daha az oy olarak Survivor 2020'ye veda eden kişi Ardahan oldu.

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu ancak Adana'da ikamet ediyor. 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giydi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı.Ardından 2 yıl Dubai'de ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.

Survivor 2020'nin büyük bir kısmında Gönüllüler takımında mücadele eden Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."