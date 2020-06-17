Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti

Bahçelievler, Yenibosna Ladin Sokak'ta bulunan bir elektrik direğine çıkan Ömer K. isimli bir şahıs çocuğunun zorla elinde alındığını iddia ederek yaklaşık 10 saat boyunca bekledi. Ömer K. aynı zamanda sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayın yaparak çocuğunun zorla elinde alındığını söyledi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ve itfaiye de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekledi.

ESRA EROL İKNA ETTİ

Yapılan uzun uğraşlar sonucu şahıs ikna olmayınca olay yerine televizyon sunucusu Esra Erol geldi. Esra Erol'un ikna çabalarına sonuç vererek şahıs çıktığı elektrik direğinden itfaiye yardımıyla indirildi. Esra Erol bir süre şahısla konuştuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Direkten indirilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.