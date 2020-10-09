Soner Sarıkabadayı kimdir? Soner Sarıkabadayı nereli, kaç yaşında? Soner Sarıkabadayı şarkıları

Soner Sarıkabadayı şarkıları ile milyonalrca kişinin beğenisini kazanmıştır. Ünlü sanatçı, ilk albümünü 2001 yılında çıkardı ve Kara adlı albümle beklediği başarıyı yakalayamasa da 2009 yılında Buz albümü ile gönüllere taht kurdu. Soner Sarıkabadayı evli mi, eşi kim?

SONER SARIKABADAYI KİMDİR?

Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Güngör ve Hasan çiftinin oğlu olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Perihan ve Zafer adında 2 kardeşi vardır. 4 yaşına kadar ailesiyle Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, sonrasında ailesi ile Mersin'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini de Mersin'de tamamladı. Üniversite eğitimine İstanbul'da başlayan şarkıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başladı ve 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nü kazandı.

İlk albümünü 2001 yılında çıkaran Soner Sarıkabadayı, albüme "Kara" adını verdi ancak bu albümden istediği başarıyı elde edemedi. Soner Sarıkabadayı, 2009 yılında çıkardığı Buz adlı albümüyle istediği başarıyı yakaladı. 2010 yılında Pas ve Sadem adlı albümlerini çıkardı. Söz yazarlığı da yapan Sarıkabadayı, Mady Camelo ile 4 Ekim 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. Çiftin 8 Ekim 2020 günü de oğulları Hasan dünyaya geldi.

ÖDÜLLERİ

Kral Tv Ödülleri Yılın Yeteneği - 2008

16.Kral Tv Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı/Kasaba

37. Altın Kelebek Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı - 2008

Avrupa Gazeteciler Derneği/Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

Beykent Üniversitesi Yılın Şarkısı Ödülü / Uçurum - 2008

16. Kral Tv 2009 yılı En İyi Beste Açık Adres

Pal Fm Yılın En İyi Söz ve Bestesi Ödülü/Buz - 2009

ŞARKILARI

Buz

Pas

Sadem

İtiraz

Tuzlu Su

İnsan Sevmez Mi?

Kutsal Toprak

Yara Bandı

Unuttun Mu Beni (feat. Ozan Çolakoğlu)

Taş

Bitanem Deme Bitanem

O Konu (feat. Röya Ayhan)

Tekamül

Gel De Uyu

Boza Boza

Tarifi Zor

Nerede Kalmıştık?

Akustikler 1

Ölümüne