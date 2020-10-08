Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt

Türkiye'nin Akdeniz'deki hamlelerinden sonra bölgedeki hakimiyetini kaybeden Yunanistan, uluslararası basında mağdur rolünü oynarken, provokasyonlarına da devam ediyor. Geçen günlerde Navtex ilan eden Yunanistan, Türkiye ile NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde yeni bir Navtex ilanında bulundu.

"YUNANİSTAN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan'ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi

Türkiye Yunansitan'ın bu provokasyonuna anında karşılık verdi. 28 Ekim tarihinde atış talimi yapılması için Navtex ilan edildi.

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