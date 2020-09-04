Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1612 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1612 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 53 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 564'e, toplam vaka sayısı ise 276 bin 555'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1021 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1021 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 249 bin 108'e yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, ağır hasta sayısı 1076, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım" dedi.