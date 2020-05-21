Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 633 test yapıldı ve 961 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 27 hasta hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan bin 3 hasta daha taburcu oldu.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 249'a, toplam vaka sayısı 153 bin 548'e, iyileşen hasta sayısı ise 114 bin 990'a yükseldi.

"DESTEK TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYAN HASTA SAYISI AZALIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında verilerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısının öngörüldüğü seviyede seyrettiğini belirten Bakan Koca, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullandı.