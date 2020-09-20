Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Niğde'de meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

NİĞDE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden her hangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Arkadaşlarımız irtibat halinde, Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ekiplerimiz, kaymakamlarımızla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar bir şey intikal etmedi. Bor merkezli bir deprem oldu. Araştırmalarımız sürüyor olumsuz bir durum söz konusu değil. Olay yeni olduğu için kriz merkezini topladık, gerekli haberleşmeleri yapıyoruz. Çok yeni olduğu için net bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ise, "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.4 OLARAK ÖLÇTÜ