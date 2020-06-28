Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Muğla haricinde İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5,6 OLARAK ÖLÇÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5,6 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 67 kilometre derinliğinde meydana geldi.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Muğla Belediye Başkanı Osman Görün, depremin ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalara bulundu. Görün, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ihbar edilen bir hasar ve can kaybı bulunmuyor" dedi.

Öte yandan, Muğla Valisi Orhan Tavlı ise, "Can kaybı ya da hasar bilgisi yok" diye konuştu.