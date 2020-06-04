Son Dakika: Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve milletvekillikleri düşen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

FARİSOĞULLARI GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI

Milletvekilliği düşürülen Musa Farisoğulları, gözaltına alındığını açıkladı. Farisoğulları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimize gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken, az önce gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

Leyla Güven ise Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı. Güven, Twitter hesabından "Gözaltına alınıyorum" paylaşımını yaptı.

Gözaltına alınan Farisoğulları hastaneye götürülürken, ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne götürüleceği öğrenildi.

İKİ İSİM DE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.