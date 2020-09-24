Malatya'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Malatya'da husumetli olan iki kişi, karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Kişiler tartışmayı büyüterek silahlarını çıkarınca ortalık kan gölüne döndü. Birbirine ateş açan kişilerden biri ölürken diğeri yaralandı.

KARŞILIKLI ATEŞ AÇTILAR

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Arafat Y. ile B.D. karşılaştıkları Elif sokak içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.

12 TANE BOŞ KOVAN BULUNDU

Yaralılar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Arafat Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği sokak içerisinde detaylı inceleme yaptığı olayda, bir tabanca, bir adet bıçak ile 12 adet boş kovan bulundu. Ekiplerin hastanede almış olduğu geniş güvenlik önlemleri altında Arafat Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.