Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

05.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:48

Dün akşam saatlerinde Lübnan başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen patlamada 2 Türk vatandaşı yaralanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaralı Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini ve hepsinin durumlarının iyiye gittiğini duyurdu.

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"AİLELERİYLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu şunları yazdı:

"Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz."

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NE OLMUŞTU?

Lübnan'ın kalbi Beyrut'ta dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 100 kişi ölürken, 4 bin kişi yaralandı. İki hafta süreliğine Beyrut'ta OHAL ilan edildi. Beyrut Limanı'ndaki patlamanın uygunsuz koşullarda saklanan 2 bin 750 ton amonyum nitrattan kaynaklandığı belirtildi. Devasa mantar bulutunun yükseldiği patlamanın ardından ülke ekonomisinin can damarı olan Beyrut Limanı'nda ağır hasar oluştu.