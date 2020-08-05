Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi

Dün akşam saatlerinde Lübnan başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen patlamada 2 Türk vatandaşı yaralanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaralı Türk vatandaşı sayısının 6'ya yükseldiğini ve hepsinin durumlarının iyiye gittiğini duyurdu.

"AİLELERİYLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu şunları yazdı:

"Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz."