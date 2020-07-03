Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sakarya Hendek'teki havai fişek patlamasında meydana gelen patlamanın ardından açığa çıkan dumanla ilgili "Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" diyerek vatandaşları uyardı. Öte yandan sosyal medyadaki radyasyon sızıntısı iddiaları da AFAD açıklamasıyla yalanlandı. Açıklamada, kazanın endüstriyel olduğu herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmadığı bildirildi.

RADYASYON RİSKİ VAR MI?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır." denildi.

Kerem Kınık şunları söyledi:

"KAPI EŞİKLERİNE ISLAK HAVLU KOYULABİLİR"

"Sakarya Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz."