Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki kazada, Sevcan Deniz (36) yönetimindeki 59 ZG 789 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıştı. Yaralanan Deniz'e yardım etmek için yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsü Ömür Koçhan durdu.

Bu sırada Günay Kazan idaresindeki 59 ABD 288 plakalı otomobil, yol kenarındaki Sevcan Deniz ve Ömür Koçhan'a çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk kazadan yaralı olarak kurtulan Sevcan Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sevcan Deniz'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Yaralı Ömür Koçhan Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kazaya karışan sürücü Günay Kazan ise ifadesinin alınması için jandarma nezaretinde karakoluna götürüldü.