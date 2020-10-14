''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü

Kayseri'de yaşayan emekli işçi Mehmet İridağ (59), 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İridağ, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran İridağ, ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadesini kullandı.

59 yaşındaki İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.