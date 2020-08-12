Son dakika haberleri: Köprüde kaza sonrası can pazarı, sürücüler akraba çıktı

Köprüde kaza sonrası can pazarı, sürücüler akraba çıktı

Köprüde bariyerlere çarpıp, ters dönen otomobile kamyonet çarptı

Akraba olan 2 sürücü, köprüde kazaya karıştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi çevreyolu köprüsünde bariyerlere çarpıp ters dönen otomobile, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada, akraba olan iki sürücü yaralandı.

Kaza, Manavgat Çevreyolu köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Teke'nin kullandığı 07 ADC 516 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü kenarındaki bariyerlere çaptı. Bir süre sürüklenen ve ters yöne dönen otomobile, arkadan gelen Ahmet Ali Çelik'in kullandığı 07 UJ 110 plakalı kamyonet çarptı.

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Çelik ile otomobil sürücüsü Teke yaralandı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akraba olan iki sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan kaza nedeniyle nedeniyle tek şeritten sağlanan trafikten dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.