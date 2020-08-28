Servis otobüsünün devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
28.08.2020 08:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:46
Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınlarında kontrolden çıkıp yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarptı.
BİR İŞÇİNİN DURUMU KRİTİK
Çarpmanın etkisiyle devrilen otobüste, işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralanan işçilerden birinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirdi.