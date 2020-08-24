Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Sakarya'da motosikletiyle çiğ köfte satışı yapan 30 yaşındaki Muhammet Köse, husumetli olduğu kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Köse, olay yerinde hayatını kaybetti.

24.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:54

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde motosikletiyle çiğ köfte siparişi götüren şahıs, husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı

Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'ndeki top sahası mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde kendisine ait iş yerinde çiğ köfte satışı yapan 30 yaşındaki Muhammet Köse, sipariş götürmek için motosikleti ile yola çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Top sahası mevkiine seyir halinde olan Köse, husumetli olduğu kişilerin saldırısına uğrayarak pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Köse'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse'nin öldüğünü belirledi. Köse'nin cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.