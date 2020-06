Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Turan, "Çünkü, bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakalarının azaldığını, ancak devam ettiğini bildirdi. Vatandaşların, bu nedenle yeni normale geçişte kuralları çok net bir şekilde anlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Turan, bu kurallara uyulduğu takdirde, yeni vaka oranlarının azalmaya daha sonrasında tamamen sıfırlanmaya doğru gideceğini vurguladı.

'ISLAK ZEMİNLERDE VİRÜS CANLI KALABİLİYOR'Doç. Dr. Turan, tatile çıkacak vatandaşları da uyararak, tek kullanımlık havlu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Turan, "Havlu gibi ürünleri bulunduğumuz alanın dışına, şezlong üzerine ya da bir yerlere bırakabiliyoruz. O nedenle bu açıdan tek kullanımlık havlu önerisinde bulunuyoruz. Bir kez kullandıktan sonra havlunuzu bir yerlere bırakıyorsanız steril kalma ihtimalinin olamayacağını unutmamak gerekir. O havlu üzerine başka biri tarafından bir enfeksiyon etkeninin ulaşma ihtimali yüksektir. Bu virüsün ne kadar süre hangi yüzeylerde canlı kalabildiğini artık biliyoruz. Virüsün yaşam süresi ıslak zeminlerde daha az olmakla beraber kuru zeminlerde daha fazla canlı kalabilmekte. Yaşam süresi sıcaklıkla da çok ilişkili. Suyun ısısı eğer normal ısı olarak adlandırdığımız bir ısıdaysa virüs canlı kalabiliyor. O nedenle ıslak zeminlerde de virüsün canlı kaldığını unutmamak gerekir. Buna bağlı olarak o havluyu tekrar kullanmamayı bu açıdan öneriyoruz" dedi.Doç. Dr. Turan ayrıca, toplu alanlarda havuza girmeden önce duş alınması gerektiğini kaydederek, "Havuza girmeden önce kişisel temizlikleriniz tam olmalı. Duşlarınızı almış olmalısınız. Ondan sonra havuza girmenizi tavsiye ediyoruz. Bu kurallara uymak bu dönem daha da üzerinde durulması gereken bir konu olduğu için bunları mutlaka göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.'HAVUZ YERİNE DENİZ TERCİH EDİLMELİ'Yazın havuz yerine denizin tercih edilmesine gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Turan, "'Deniz mi havuz mu?' sorusunun cevabı aslında bende net; deniz. Çünkü halkımız deniz suyunda daha güvenli olacaktır. Havuzda da virüsler yaşamıyor; ama yine de deniz suyu havuz suyuna göre her zaman daha güvenlidir. Benim de şahsen önerim denize girilmesi şeklinde olur. Çünkü bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük. O yüzden de benim önerim yaz boyunca mümkün olduğu kadar denizi kullanmak. Vatandaşlarımıza havuzdan ziyade denizi tercih etmelerini öneririm" diye konuştu. 'RİSK HER ZAMAN VAR'Doç. Dr. Turan, ayrıca 1 Haziran itibarıyla kuralların gevşetilmesinin 2'nci bir dalga gelme ihtimalini arttırdığına dair gelen yorumlar üzerine, bu riskin daima bulunduğunu kaydetti. İnsan hareketlerinin olduğu alanlarda bu korkuyu taşıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Turan, "Yeni normalde eskisi gibi davranmamamız gerektiğini unutmayalım. Her seferinde buna dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. İnsan hareketleri demek virüsün de hareket etmesi demek. O yüzden de mümkün olduğunca toplu alanlarda olmamaya çalışalım. Toplu alanlarda bulunmaya mecbursak mutlaka maske takalım, sosyal mesafelerimize mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Eskisi gibi yaşamamamız gerektiğinin bilincinde ve farkında olmalıyız" dedi.